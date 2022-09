Zeman: “Non penso la Roma sia da scudetto. In troppe hanno difficoltà a fare buon calcio”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb in occasione del Festival dello Sport a Trento, Zdenek Zeman ha commentato questo inizio di stagione: "Per ora ci sono troppe squadre che hanno difficoltà a fare un buon calcio".

"Io penso di no, anche se per ora è tutto da giocare".

Allegri è in discussione in casa Juventus.

"Quando non si vince si è messi tutti in discussione, anche Guardiola che è il miglior allenatore al momento. Lui ha qualche infortunio in più, qualche squalifica in più e penso che paghi questo. Non solo, è normale stupirsi quando la Juve perde a Monza. Però il calcio è così: si può vincere con tutti e perdere con tutti, di solito la Juve vince".