Zeman: “È lo scudetto di Conte. Ha tenuto in piedi da solo il pianeta Inter”

Il tecnico ha commentato la vittoria del titolo da parte dell'Inter e il grande lavoro svolto dall'allenatore nerazzurro

"Pensando allo scudetto dell’Inter dovrei esaltare la migliore coppia d’attacco del campionato. Lukaku-Lautaro, le cui caratteristiche si sposano alla perfezione. O a parlare della una linea difensiva: a partire dal portiere Handanovic (che ha sbagliato forse in due tre occasioni in tutto il campionato) e proseguendo con i tre centrali Skriniar, De Vrij, Bastoni che nel girone di ritorno, con l’aiuto di tutta una squadra abile nel chiudere ogni spazio, hanno creato un vero muro. O ad esaltare le qualità offensive di Hakimi. O infine ad applaudire la crescita costante di Barella, che io ho avuto nella Primavera del Cagliari quando allenavo la prima squadra. Anche da ragazzino Nicolò aveva doti non comuni, ma era talmente sicuro di essere bravo che spesso peccava di presunzione nelle giocate e ed era anche troppo falloso. Ora pare cresciuto sotto tutti i punti di vista, sa stare in partita dall’inizio alla fine e ha salda la testa sulle spalle. La sua è stata la crescita esponenziale più evidente nell’Inter e il merito va dato senza dubbio al suo tecnico".

"Ma questo è stato innanzitutto lo scudetto di Antonio Conte. Senza di lui questa Inter che pure è un’ottima squadra con una rosa di qualità, non avrebbe vinto. La mano del tecnico si è vista in modo evidente: nel lavoro sul campo durante tutta la stagione, nel trasferire il suo credo calcistico, la sua mentalità e la sua cultura del lavoro, del sacrificio, dell’intensità e della concretezza. Che Conte fosse un martello, lo si sapeva. Ma in questa annata ha unito alle sue qualità di tecnico qualcosa in più: una gestione del gruppo a 360° sostituendosi in un’ampia fase della stagione anche alla proprietà, spesso assente. Conte ha ricoperto più ruoli e in alcuni momenti ha tenuto in piedi quasi da solo il pianeta Inter. Che la società infatti abbia vissuto una fase molto complicata è noto, eppure in campo non si è visto".