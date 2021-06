Zeman: “Spalletti? Bravo, l’ha detto il campo. Però in passato problemi con…”

Le parole del tecnico boemo: "Spalletti è bravo, lo ha detto il campo, al quale come sempre passa poi la parola"

Intercettato dal Corriere dello Sport, Zdenek Zeman, ufficializzato qualche giorno fa come nuovo allenatore del Foggia, ha parlato così di Luciano Spalletti, ex tecnico dell'Inter approdato sulla panchina del Napoli: «E’ bravo, lo ha detto il campo, al quale come sempre passa poi la parola. E però in passato ha avuto qualche problema caratteriali con calciatori importanti».