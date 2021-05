Zeman: “Spalletti non si discute. All’Inter problemi con l’ambiente”

Il pensiero a proposito dell'ex allenatore nerazzurro sbarcato da pochi giorni all'ombra del Vesuvio

Zdenek Zeman, ex allenatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Luciano Spalletti: "Come allenatore non si discute, ha fatto giocare bene. Bisogna capire se riuscirà ad introdursi al meglio nell’ambiente napoletano. Con l'Inter e con la Roma ha avuto problemi con l'ambiente. Spalletti imposta la squadra e cerca di produrre il gioco che vuole fare lui. Vuole una squadra a sua somiglianza con la sua idea di gioco".