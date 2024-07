Inter, Dumfries cambia idea: rinnovo ora più vicino, intesa ad un passo

"Non solo Inzaghi. Anche Denzel Dumfries viaggia verso l’accordo con l’Inter che potrà condurre in porto l’ultimo rinnovo da siglare in questa estate". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulle possibilità in aumento circa il rinnovo di contratto di Dumfries, in scadenza a giugno 2025.

"L’esterno olandese è impegnato all’Europeo, ma nei giorni scorsi il suo entourage ha trovato il tempo di incontrare i dirigenti interisti: oggetto del confronto è stata la negoziazione per prolungare il contratto dell’ex Psv, in scadenza tra un anno. L’intenzione dell’Inter è di non iniziare la nuova stagione con una situazione non ancora definita (e col rischio di perdere il giocatore a zero tra qualche mese) e proprio per questo lo scorso inverno a Dumfries era stato proposto un rinnovo fino al 2028, con un ingaggio da 4 milioni netti più bonus a stagione (lo stipendio attuale dell’olandese è di 2,5 milioni). Dopo lo stallo di questi mesi, con Dumfries fermo sulla richiesta di 5,5 milioni, l’esterno destro arrivato nel 2021 ha virato verso il sì, aprendo all’offerta interista", commenta La Gazzetta che poi aggiunge: