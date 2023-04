Inter, Zenga applaude Zanetti: “Concetti chiari, senza bisogno di giri di parole”

Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha voluto applaudire pubblicamente con una storia postata su Instagram le parole pronunciate ieri da Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, per spiegare le difficoltà del momento della squadra di Simone Inzaghi: "Non c'è altro da aggiungere. Concetti chiari, diretti, ma d'altronde un uomo della sua esperienza non ha bisogno di giri di parole incomprensibili".