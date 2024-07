Zenga: “Baggio-Sacchi? Si parla sempre della parte finale del problema”

Zenga ha anche parlato dei colloqui di lavoro che a volte non vanno in porto: «Quante volte hai aspettato una chiamata che poi non è arrivata da parte di certe società? Ci sono state tante chiamate e colloqui che sono sempre fatte per conoscere le persone. Parli in generale, di come gestisci la stagione, come lavori con il tuo staff. In questa stagione il Milan prende un allenatore che fa parte della galassia dei dirigenti del club rossonero che i dirigenti conoscono già. La Juve prende un allenatore che ha fatto benissimo e che è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto quindi il club vuole rigenerare. Il Napoli che invece ha fatto malissimo prende un generale come Conte e va sul sicuro».