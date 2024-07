Il club toscano sta scegliendo il portiere per la prossima stagione ed è arrivato il consiglio dell'ex estremo difensore nerazzurro

"All'Empoli prenderei Ionut Radu potrebbe riciclarsi e fare bene perché ha fatto un grande campionato in Francia". Così Walter Zenga a Skysport ha parlato del portiere di proprietà Inter che secondo l'ex estremo difensore potrebbe rilanciarsi in una realtà come quella del club toscano.