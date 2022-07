Zenga: “Skriniar, crescita esponenziale. Ma quello insostituibile è Bastoni”

Ospite di Skysport, Walter Zenga - ex portiere dell'Inter - ha parlato del mercato dei difensori e si è soffermato su due nerazzurri. «Sicuramente Skriniar è difficilmente sostituibile nell'Inter visto come è cresciuto esponenzialmente all'Inter negli ultimi anni. Nella difesa della squadra nerazzurra quello veramente insostituibile credo sia Bastoni perché non esistono centrali mancini del suo livello mentre il centrale difensivo lo puoi costruire o trovare da qualche parte», ha sottolineato l'allenatore.