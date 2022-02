Inter, senti Zenga: “Vedo bene Bremer con Skriniar e Bastoni”

Così l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga a Sky Sport ha parlato della pista Gleison Bremer per la difesa dei nerazzurri

Una breve dichiarazione con vista sulla prossima stagione. Così l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga a Sky Sport ha parlato della pista Gleison Bremer per la difesa dei nerazzurri: "Vedo bene Bremer con Skriniar e Bastoni", ha detto in studio dopo la partita tra Torino e Venezia. Zenga promuove il possibile colpo Bremer per l'Inter...