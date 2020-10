Zenga: “Cagliari? Mollato senza motivo. Nainggolan solo per due partite”

Intervistato dall’Unione Sarda, Walter Zenga è tornato sull’esonero subito a Cagliari. Queste le parole dell’ex portiere nerazzurro: “Mi sento come un fidanzato mollato senza motivo. Ho cercato di rilanciare tutti gli elementi della rosa, anche chi era ai margini; ho inserito tanti giovani come Carboni e Ladinetti; ho cercato di dare il massimo con Nainggolan per sole due partite e qualche altro spezzone e con giocatori come Joao Pedro o Pisacane che giocavano con le infiltrazioni. Ma il calcio è una ruota che gira. Giulini? L’ultima volta è stata un mese fa, ma niente di che. Non capisco perché sia stato l’unico a pagare: stavamo lavorando per ringiovanire la rosa e poter inserire elementi di esperienza come Godin. Stavo benissimo a Cagliari, rimane l’amarezza ma rispetto la scelta del presidente”.