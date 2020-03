Stop Serie A? Zenga: “C’è gente che deve continuare portare a casa il pane. Per rispetto…”

Inizia ad allargarsi il partito formato da coloro che vorrebbero una sospensione del campionato di Serie A per salvaguardare la sicurezza degli addetti ai lavori nel mezzo dell’emergenza coronavirus. Dello stesso avviso non sembra essere Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e neo allenatore del Cagliari. Zenga ha infatti scritto su Instagram:

“Tanti lavoratori devono continuare portare a casa il pane e non posso scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi continuiamo ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare“.