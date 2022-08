Zenga: “Inter, 35 mln con Pinamonti+Casadei. Ma mi sorge questa domanda”

In studio a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così delle cessioni di casa Inter. L’ultima è quella di Cesare Casadei

In studio a Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così delle cessioni di casa Inter. L’ultima è quella di Cesare Casadei, pronto ad andare al Chelsea: “L’Inter ha dato Pinamonti e Casadei e ha incassato 35 milioni. Ma se Casadei è così bravo, la domanda sorge spontanea: se Casadei è così forte da finire al Chelsea perché non poteva giocare qui? È 50-50: successo finanziario ma la domanda te la fai. Se faceva 10 minuti, magari poteva restare (ride, ndr). Ti chiedi come mai all’estero vedono i giocatori e ci investono così. Il problema è di entrate e uscite”.