Zenga: “Correa fenomeno, perfetto con Dzeko e Lautaro. Inter, mercato perfetto con questo nome”

Joaquin Correa , "un fenomeno", è perfetto per l'Inter. Parola di Walter Zenga. L'ex portiere nerazzurro, primo allenatore alla Sampdoria dell'attaccante argentino, vota con un grande sì all'acquisto del Tucu per la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:

"Il Tucu è un fenomeno e non avevo dubbi che sarebbe stata la prima scelta di Marotta e Ausilio. Inzaghi infatti lo conosce benissimo ed è lui ad averne esaltato le doti schierandolo da seconda punta".

"Si troverà a meraviglia con entrambi. L'Inter ha questo punto potrà scegliere tra tre coppie efficacissime. Con Scamacca, visto l'obbligo di fare turnover in una stagione così piena di impegni, l'attacco sarebbe da scudetto. Senza dimenticare Sanchez, che però non è una prima punta. Lautaro con Lukaku si era abituato a fare la seconda punta, ma sia nel Racing sia in nazionale ha mostrato di sapersi muovere da terminale più spesso".