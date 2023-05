Zenga a Inter TV: “Derby? Conta solo quello. Milano elettrica, io mi isolo. Inzaghi può…”

Walter Zenga è intervenuto in diretta Twitch a Inter TV per parlare dell'euroderby. Manca sempre meno all'emozionante sfida di Champions League. Ecco come l'ha voluta analizzare l'ex portiere nerazzurro: "Quando giocavo finali o partite importanti c'era poco da gestire. Era un'emozione, un'intensa concentrazione che ti portava a pensare solo a quello. Quello che è intorno non conta più niente. Vuoi arrivare solo al fischio d'inizio. Da quando sono tornati al 100% Lukaku e Brozovic la squadra ha alzato le prestazioni, questi due giocatori hanno aiutato la squadra. Dopo Skriniar abbiamo scoperto un giocatore importante come Darmian. Il giocatore più anziano della rosa - Mkhitaryan - dà sempre un contributo importante. L'Inter sta bene. Onana paragoni a chi? Già è difficile giocare in un campionato italiano. Lui sta riuscendo a entrare in quella che è l'importanza di giocare in una squadra come l'Inter. In Olanda o vince l'Ajax o il Feyenoord, in Italia è diverso. La maturazione in campionato lo ha portato a fare prestazioni di livello in Champions League. Costruzione dal basso? Se uno fa il portiere deve fare principalmente il portiere. Se sei bravo con i piedi e non pari meglio che pari. Ho visto una sua intervista, l'ho incontrato ed è molto simpatico. Il calcio è totalmente cambiato. La bravura di un giocatore oggi è quella di sapersi adattare".