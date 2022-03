Zenga: “Inter, ci sono due cose da considerare. Calendario di ritorno devastante”

Dagli studi di Sky Sport, l'ex portiere nerazzurro commenta il momento della squadra di Inzaghi

Al termine di Inter-Fiorentina, Walter Zenga ha commentato la prestazione della squadra nerazzurra. Queste le parole dell'ex portiere: "Il calendario dell'Inter nel girone di ritorno era devastante. Ci sono due cose da considerar. La prima è che quando si elogia una squadra che esce dalla Champions League dopo una grande partita, ma che è stata eliminata, c'è qualcosa che non quadra. La seconda è che non è nella linea di risultati per tenere il primo posto in classifica, ma soprattutto se pensiamo che alla ripresa del campionato c'è Juventus-Inter e domani c'è Juventus-Salernitana, c'è il rischio di una partita 60-62. Ma quando la recuperano Inter-Bologna?".