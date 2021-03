Zenga, rapporto ricucito con i figli e “chiacchierate serali” in videocall

La foto postata sui social dall'ex portiere nerazzurro testimonia i buoni rapporti con i figli

Walter Zenga ha finalmente ricucito il rapporto con i suoi figli Jacopo e Andrea, membro dell'ultima edizione del GF Vip nella quale sono emersi i problemi con l'ex portiere dell'Inter. I due, nati dal matrimonio con Roberta Termali, ex conduttrice tv, hanno invocato la affetto e vicinanza da parte del padre che da parte sua si è reso disponibile per recuperare il tempo perduto. Ora lo strappo è ricucito e l'Uomo Ragno è sempre al telefono con i due, come testimonia lo scatto postato su Instagram, in collegamento da Dubai dove spera di accoglierli prima possibile.