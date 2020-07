Zenga: “Futuro a Cagliari? Non dipende da me, nei titoli già fatto fuori”

Walter Zenga, alla fine della gara con la Juventus, battuta due a zero, ha parlato anche del suo futuro sulla panchina del Cagliari. «È una partita che meritavamo di giocare, siamo arrivati con poche munizioni a disposizione, ma sono contento per la squadra e per tutti quanti, vedere Gagliano che fa gol, sono cose belle. Io ho preso questa squadra il 18 maggio, non l’ho mai allenata come avrei voluto. Sono convinto che questa è una squadra che può togliersi grandi soddisfazioni se può allenarsi di settimana in settimana. Vedo che nei titoli mi avete già fatto fuori, al massimo vengo in studio a Skysport. Non dipende da me, sono valutazioni che fa la società. Non c’è problema, è normale che si raccolgano le voci e si scriva delle situazioni, non condivido che si cambi idea sull’allenatore per una partita, si deve valutare il lavoro fatto. Mi piacerebbe restare due anni in un club, fare quello che ha fatto ad esempio De Zerbi con il Sassuolo. I gol fatti oggi sono conseguenza di un lavoro fatto e penso che se posso lavorare con una squadra qualcosa di buono viene fuori»., ha sottolineato l’ex portiere dell’Inter.

(Fonte: Skysport)