A. Zenga: “Partita col Porto vale una stagione. Finalmente Gosens e Dumfries”

"L'Inter ha ottenuto una vittoria che serviva mentalmente più che altro, perché veniva da una settimana difficile ed è attesa da una settimana difficile: la partita contro il Porto sarà fondamentale per la stagione. Non è stata eccellente, ma che comunque dopo i primi minuti ha trovato le sue linee di passaggio. Due note positive su tutte, che vengono dagli esterni: finalmente Gosens e Dumfries: sono giocatori che servono e che per adesso sono mancati".