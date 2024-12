Nessuno nota una piccola cosa: in area di rigore non ci sono né Lautaro né Thuram. Sono tutti e due fuori, in area di rigore ci sono Barella, Mkhitaryan, arriva Dimarco, va al cross Dumfries e Calhanoglu fa l'assist. Ecco perché ho detto che gli attaccanti lavorano anche per la squadra. Thuram era coi piedi sulla linea del fallo laterale. Questi movimenti creano anche delle situazioni dove in questo caso i tre centrocampisti erano uno a fare l'assist e due in area di rigore e i due esterni uno a crossare e l'altro a fare gol. I due attaccanti lavorano molto per la squadra.