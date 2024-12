L'analisi di Fcinter1908.it dopo la vittoria per 6-0 dei nerazzurri in casa della Lazio

Tutti aspettavano l'Inter al varco ieri sera. Sembrava che Inzaghi e i suoi avessero un conto aperto da inizio stagione con gli scontri ad alta quota, dato che si era deciso in maniera del tutto arbitraria che il poker rifilato all'Atalanta non contasse nulla. E le vittorie di Champions altrettanto. Chissà se la goleada in casa della squadra più in forma del campionato, reduce da due vittorie contro il Napoli di Conte, basterà a placare la paranoia.