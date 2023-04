Zenga incredulo: “Ammonito chi zittisce il pubblico? Il regolamento contempla l’insulto?”

Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rilasciate in mattinata da Carlo Pacifici, neo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, che ha ribadito che chiunque zittirà il pubblico verrà ammonito come previsto dal regolamento, e che la grazia concessa dal presidente della FIGC, Carlo Gravina, a Romelu Lukaku non creerà un precedente.