Zenga: “Critiche? Si fa confusione: l’Inter controlla il gioco. Conte bravo quando…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere nerazzurro, Walter Zenga, in collegamento con Sky Sport sulla squadra di Antonio Conte

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter e della NazionaleWalter Zenga ha parlato dei nerazzurri di Antonio Conte e di tanto altro. Ecco le dichiarazioni dell'Uomo Ragno: "Donnarumma? È un fuoriclasse. È giovanissimo e ha già tante partite in un club stressante come il Milan. Giocare nei rossoneri, così come nell'Inter e nella Juventus, vuol dire che sei sempre in copertina e qualsiasi errore viene evidenziato, come esaltata ogni parata".