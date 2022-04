Zenga: “Errore Radu? Colpe non solo sue. Bisogna riflettere su questa cosa”

Nel giorno del suo 62esimo compleanno, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato così a Sky Sport del ko di ieri a Bologna

Siamo sempre abituati a guardare l’errore e non il perché. Secondo me c’è una concausa che ha portato a quest’errore finale. Io da allenatore valuto la situazione che la mia squadra non si è comportata in maniera idonea. Perisic la gioca a de Vrij che alza il braccio dicendogli a Radu di girarla a D’Ambrosio, è una situazione completamente assurda. Poi Radu può darsi che abbia sentito così tanta responsabilità, ed è un tema di riflessione per tutti gli allenatori. Non esiste dire che l’Inter perda lo Scudetto per l’errore di Radu".