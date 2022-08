Zenga: “Inter, bel mercato. A Inzaghi manca solo un difensore, se avesse preso Bremer…”

«Rispondere è particolarmente difficile per due motivi: il mercato è ancora aperto e in mezzo alla stagione c’è quella mega-sosta...».

«Ci sto. Il Milan perché è campione uscente, è forte, compatto e ha un bel gruppo; la Roma per la campagna acquisti, perché ha preso Matic, Wijnaldum, Dybala, probabilmente Belotti. e, tra l’altro, praticamente a zero; l’Inter perché sono interista».

«Correranno per vincere, ma sono ancora in fase di completamento. E comunque l’ha detto anche Max (Allegri ndr): “La Juve non può star fuori da niente”».

«Stabilire chi può essere un crac è complicato. L’Inter Primavera vince il campionato e tutti parlano di Casadei che non ha neppure una partita in prima squadra... Per restare in casa-Juve ti dico Fagioli e Miretti». Il miglior tecnico in A? «Pioli».