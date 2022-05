Zenga: “Inter e Milan tornate ultra-competitive. L’anno prossimo vorranno…”

A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così della corsa scudetto tra il Milan e i nerazzurri

A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così della corsa scudetto tra il Milan e i nerazzurri: “Milano è tornata a vedere due squadre ultra-competitive. L’Inter ha vinto due trofei e si gioca lo scudetto all’ultima, non dimentichiamolo. Il Milan ha confermato la continuità e la crescita, ha trovato un girone difficile di Champions proibitivo. L’anno prossimo entrambe vorranno fare uno step in più in Europa”.