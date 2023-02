Zenga: “Inter, -13 dal Napoli per due ragioni: una non dipende dai nerazzurri”

La stagione dell’Inter? Parlano cinque grandi ex nerazzurri ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Tra questi non poteva mancare Walter Zenga, leggenda della società meneghina: l'Uomo Ragno ha vestito la maglia dell'Inter dal 1992 al 1994:

"Se l’Inter oggi è a 13 punti di distanza dalla vetta, ci sono due ragioni. Una è indipendente dai nerazzurri: è il cammino fatto dal Napoli, un rendimento fuori dall’ordinario, il vuoto in classifica è dettato dalla marcia dei ragazzi di Spalletti. Ma non è tutto qui, certo. E lo dimostrano le sei sconfitte dell’Inter nel girone d’andata, troppe per puntare al vertice. I fattori sono molteplici, che peraltro fanno da contraltare a un cammino nelle coppe eccezionale.