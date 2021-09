Zenga: “Lukaku, Hakimi e Conte? L’Inter ha avuto un’altra predita importante”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Brava la Samp, ma la cosa strana è che dopo il 2-2 l'Inter ha avuto 4 palle gol chiare: è stata una partita strana"

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha analizzato così il pareggio di ieri dei nerazzurri con la Sampdoria: "Brava la Samp, ma la cosa strana è che dopo il 2-2 l'Inter ha avuto 4 palle gol chiare: è stata una partita strana. La Samp ha saputo tenere bene il campo, bravo D'Ambrosio a salvare sulla linea, altrimenti parlavamo di una sconfitta. Ci sta nel campionato trovare giornate non brillantissime come questa. Il Milan ha il vantaggio che ha lo stesso allenatore e gruppo da due anni. L'Inter non solo ha cambiato l'allenatore e perso Hakimi e Lukaku: ha perso anche Eriksen.