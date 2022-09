Zenga: “Asllani ha dimostrato di avere qualità. A sinistra punto su Dimarco. Handa-Onana…”

"A San Siro arriva la Roma di Josè Mourinho, che ahimé non sarà in panchina. Sarebbe stata una presenza molto importante. L'Inter in quattro giorni affronterà due squadre toste e difficili. La Roma ha una sua identità e ha giocatori di spessore. Sarà una gara fondamentale sia per i nerazzurri che per i giallorossi. L'Inter non recupera Lukaku e non avevo dubbi sul fatto che potesse saltare questa partita, dato che si sottostimano sempre i tempi di recupero da certi problemi. L'Inter ha un'altra assenza pesante che è Brozovic. Giocherà Asllani, se sbaglierà qualcosa non fa nulla, dato che ha dimostrato di poter giocare nell'Inter. Sulla sinistra darei fiducia a Dimarco, perché è in forma. Lo preferirei a Gosens, che comunque è stato un acquisto importante. Inzaghi dovrà essere bravo a gestirlo. Handanovic-Onana? Un allenatore deve essere chiaro nei confronti dei giocatori e dire in anticipo quale competizione giocherà chi. Onana è il futuro".