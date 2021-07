Zenga a Inzaghi: “Prendi l’Inter per mano e portala dove merita. Credo in te”

Il messaggio dell'ex portiere nerazzurro al nuovo allenatore dell'Inter

Mercoledì con la conferenza stampa di presentazione e ieri con il primo allenamento, è iniziata ufficialmente l'era di Simone Inzaghi all'Inter. Tra i tanti ex nerazzurri che hanno voluto fare l'in bocca al lupo al nuovo tecnico nerazzurro c'è anche Walter Zenga, ex portiere della Beneamata, che ha voluto mandare questo messaggio all'allenatore: "“Prendila per mano e portala dove merita. Credo in te” Ben arrivato SIMONE", ha scritto sui social.