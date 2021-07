Zenga jr: “Mio padre? Allenatore sottovalutato. Conte-Inter? Mi ha amareggiato”

Le parole di Andrea Zenga: "Inzaghi è un'ottima scelta, quello che si avvicina di più alle caratteristiche della rosa"

"Sono d'accordo, non perché sia mio padre. Gli sono state date sempre poche occasioni per cominciare un progetto dall'inizio".

"Mi ha amareggiato, non ne sono stato felice. Sia per la scelta dell'allenatore che per ciò che ne consegue: se sceglie di non proseguire è perché ha capito che non c'è forza economica. Inzaghi è un'ottima scelta, quello che si avvicina di più alle caratteristiche della rosa".