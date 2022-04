Zenga: “Derby d’Italia decisivo per l’Inter. In caso di vittoria della Juve…”

L'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato così verso il derby d'Italia in programma domani all'Allianz Stadium

In studio a Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter Walter Zenga ha parlato così verso il derby d'Italia in programma domani. "Juve-Inter è decisiva per l’Inter. Non dovessero vincere i nerazzurri e dovessero vincere i bianconeri, tornerebbe anche la squadra di Allegri in corsa per lo scudetto. Ricordiamo che c’è Atalanta-Napoli domani e il Milan gioca di lunedì", le sue dichiarazioni.