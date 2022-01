Inter, senti Zenga: “Spero Onana faccia bene come Maignan, sono simili”

Così Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, si è espresso a Sky Sport sul futuro estremo difensore nerazzurro André Onana

