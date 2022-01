Zenga: “Onana come Maignan, l’Inter ha fatto l’affare. Mourinho? A chi lo critica…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato così di Onana ma anche di Josè Mourinho

"L'Inter ha fatto un affare con Onana non solo a livello economico, anticipando la concorrenza di altri club ma anche perché ricalca molto Maignan. Nell'ultimo decennio, i portieri sono diventati più tecnici, sono diventati più giocatori. Onana può migliorare perché avrà di fianco Handanovic, ricordiamoci che Handanovic sta facendo una grandissima annata. Onana ha già giocato in Champions, ha già giocato in una grande come l'Ajax. L'unico difetto è che è stato fermo un po' di tempo. Coesistenza difficile? Sarà un problema di Inzaghi. Radu è bravo ma non ha la stessa capacità di Onana".