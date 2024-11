”In assoluto mi piace Di Gregorio, rientra in un contesto di qualità assoluta. Maignan è stato un punto forte lo scorso anno insieme a Theo Hernandez e Rafa Leao. Ora sta andando meno bene, ma paga il discorso di negatività che c'è intorno al Milan. Anche a me è capitato all'Inter di non giocare bene quando intorno a me le cose non andavano nel verso giusto. Mi lasciavo andare dietro alle problematiche. Sommer lo comprerei sempre per rendimento. Magari Sommer non fa parate straordinarie, ma ti garantisce per tutto l'anno un rendimento oltre la sufficienza, da 6.5.