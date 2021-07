Zenga: “Nel calcio conta il risultato. L’Italia mi è piaciuta per un motivo”

Così l'ex portiere: "L'Italia non mi è dispiaciuta perché ha riconosciuto che gli altri erano superiori in questa partita"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Walter Zenga, ex portiere, ha parlato così della vittoria dell'Italia sulla Spagna che ha permesso agli azzurri di accedere alla finale dell'Europeo: "Nel calcio alla fine conta il tabellone, non il possesso palla e i passaggi: conta il risultato. Mancini è stato bravo a mettere Pessina per prendersi Busquets e tappare le situazioni. L'Italia non mi è dispiaciuta perché ha riconosciuto che gli altri erano superiori in questa partita: questo vuol dire avere una forza non indifferente.