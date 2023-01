Zenga: “Skriniar bravo ma è pur sempre un difensore. E ricordo che l’anno scorso…”

"Ero a Riyad, l'ho vista dal vivo. Esperienza bellissima, fantastica. Quando vinci è ancora più bello, stasera è il giusto coronamento della partita di mercoledì. Skriniar? Vorrei ricordare che anche l'anno scorso Perisic è arrivato fino all'ultima partita e nessuno gli ha detto niente. Mercoledì a Riyad c'erano 7/11 o in scadenza o in prestito. Skriniar? L'Inter gli ha fatto un contratto importantissimo, è bravo ma è pur sempre un difensore. Parliamo di perdere giocatori a zero ma poi si prendono anche a 0. Correa? L'ho allenato alla Samp con Eder e Muriel. E' un ragazzo che ha necessità assoluta di sentirsi ben voluto, giocare a San Siro non è semplice. Ci sono alcuni che reagiscono, altri meno. E' un ragazzo straordinario"