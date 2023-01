Inter, allenamento a Riyadh sotto lo sguardo di Zenga: “Come essere a casa”

C'era anche un ospite speciale ad assistere all'allenamento dell'Inter a Riyadh, in Arabia Saudita: Walter Zenga. L'ex portiere nerazzurro ha potuto osservare da bordo campo la sessione odierna dei nerazzurri e salutare calciatori e vecchi compagni come Riccardo Ferri. L'Uomo Ragno ha così scritto su Instagram: "Ritornare a Riyadh con l'Inter e sentirmi felice come essere a casa".