Inter, Zenga: “Tridente Lukaku-Lautaro-Dybala? Ecco cosa ne penso”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così della possibilità del tridente Lukaku-Lautaro-Dybala: "Nelle squadre ci vuole equilibrio, il calcio è uno sport di squadra: se vuoi far giocare tre top insieme, l'allenatore deve dare equilibrio. E' più difficile organizzare una squadra in fase difensiva che in offensiva.