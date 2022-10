Zenga: “Questo trio di centrocampo è tanta roba. L’Inter ha ritrovato lo spirito di squadra”

Il tecnico, ex portiere dell'Inter, ha parlato negli studi di Sky Sport della grande vittoria dei nerazzurri contro la Sampdoria

"Molto semplice: l'Inter è in salute e si vede. Giocano bene, la palla gira velocemente e il risultato non è mai stato in discussione. Ha fatto gol molto belli. Se vogliamo aprire una parentesi, il trio di centrocampo - nonostante l'assenza di Brozovic - è tanta roba. Questo triangolo di centrocampo è molto qualitativo. Mkhitaryan dà grande equilibrio e permette a Barella di inserirsi. Quando rientrerà Brozovic saranno problemi di Inzaghi. Ha 4 attaccanti a disposizione. All'80' Dimarco è andato a pressare da solo il portiere e tutta la squadra è salita, sul 3-0. Lo spirito di squadra è stato ritrovato".