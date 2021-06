Italia, Zenga: “L’abbraccio di Vialli a Mancini ha riempito il cuore di tutti”

L'ex portiere nerazzurro è stato ospite di Skysport e ha commentato la vittoria della Nazionale sull'Austria

Walter Zenga è rimasto colpito soprattutto da un'immagine della Nazionale dopo la vittoria sull'Austria: «Una cosa molto emozionante è stato l'abbraccio di Vialli con Mancini. Chi conosce Luca e sa le sue peripezie è un bellissimo vedere. Vederlo così felice ha riempito il cuore di tutti. Per me è stato come vincere là», ha detto.