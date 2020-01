Zenga: “Vincere darebbe continuità, c’è una differenza tra Inter e Atalanta: sarà…”

Walter Zenga ai microfoni di Inter TV: “Vincere darebbe continuità al percorso. La differenza tra le due squadre è che loro hanno il progetto di arrivare in Europa e incontrano la capolista, il terzo miglior attacco del campionato. Sarà interessante vedere come si comportano le due squadre perché ci sono due modi di attaccare differenti. L’Inter ha due punte di riferimento molto forti, devastanti nell’uno contro uno. L’Atalanta dovrà stare più attenta in difesa e l’Inter dovrà stare attenta a quelli davanti, che non danno riferimenti. Soprattutto Gomez. I tre dell’Inter dietro hanno un modo di giocare differente dai tre dell’Atalanta. Non hanno cambiato la loro filosofia, Zapata se sta bene deve giocare sempre. Skriniar ha sempre giocato, ma Bastoni ha dato riscontro di essere un giocatore che cresce molto. Godin è un giocatore d’esperienza e de Vrij ha dato garanzie di essere un leader e di poter iniziare l’azione. Zapata probabilmente gioca proprio per limitare de Vrij”.

(Inter TV)