Il presidente Steven Zhang compie 30 anni: il messaggio d’auguri dell’Inter

Quarto compleanno da Presidente dell’Inter per Steven Zhang che oggi festeggia trent’anni. Un traguardo importante, celebrato nell’anno in cui è diventato il più giovane Presidente della storia della Serie A a conquistare il tricolore, il diciannovesimo della storia nerazzurra. Da parte del Club e della famiglia interista i migliori auguri in un giorno così speciale. Forza Inter!