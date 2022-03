Verso Liverpool-Inter: il messaggio social del presidente Zhang da Anfield

C’è anche il presidente Steven Zhang accanto all’Inter per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League

C’è anche il presidente Steven Zhang accanto all’Inter per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Ad Anfield, il numero uno nerazzurro è sceso in campo con la squadra in vista del big match in programma domani alle 21. Tre scatti sui social, un emoji e i pallini nerazzurri per sostenere la squadra di Simone Inzaghi, che proverà a ribaltare lo 0-2 dell’andata.