CdS – Zhang ad Appiano: ecco la motivazione. “Ha anche fissato incontro con Inzaghi”

Prima dell'ultima partita di campionato con la Samp, anche il presidente Steven Zhang ha raggiunto Appiano Gentile per stare vicino alla squadra

Prima dell'ultima partita di campionato con la Samp, anche il presidente Steven Zhang ha raggiunto Appiano Gentile per stare vicino alla squadra. "Dopo essere andato domenica a Cagliari, il presidente ieri pomeriggio si è recato alla Pinetina per assistere all'allenamento della squadra e per far sentire la sua vicinanza ai giocatori. È arrivato a bordo di una fiammante fuoriserie nerazzurra e si è intrattenuto a parlare a bordo campo con l'ad Marotta, poi il saluto con Inzaghi, con il quale si vedrà per disegnare il futuro la prossima settimana. Al tecnico ha ribadito il messaggio già trasmesso allo spogliatoio dopo il successo alla Unipol Domus ovvero massimo impegno fino alla fine perché lui crede nello scudetto".