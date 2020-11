Inter, Zhang non dà peso alle parole di Conte: “Lo apprezza tantissimo. E ora spera che…”

Contro il Sassuolo è arrivata la risposta che ci si aspettava e ora l’Inter è pronta per giocarsi tutto nelle ultime due partite di Champions League contro Gladbach e Shakhtar. E c’è chi, nonostante sia oggi lontano da Milano, nutre grande fiducia sulla svolta nerazzurra: “Soddisfatto della “rinascita” post Champions è anche Steven Zhang che si tiene in costante contatto con il pianeta nerazzurro da Shanghai. Dopo la reazione in campionato, il presidente ora spera in una prestazione importante in Champions, almeno per rimandare (con una vittoria domani) la definizione del cammino europeo all’ultima gara. Ha fiducia che quella di sabato possa essere una svolta e aspetta una conferma. Senza dare troppo peso a certe parole “fuori posto” di Conte che apprezza e stima moltissimo“, scrive il Corriere dello Sport.