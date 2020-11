Repubblica – Conte ieri ha usato un dogma di Mourinho. Sfuriata? Ecco la reazione della società

“José Mourinho negli anni nerazzurri arrivò a teorizzare il non possesso palla. Il calcio moderno si basa sul pressing – spiegava – se la palla la lasci agli avversari, non avranno nulla da pressare. I due non si piacciono, ma il dogma mourinhano ieri è stato messo in pratica da Antonio Conte“. Apre così l’articolo di Repubblica in merito all’analisi su Sassuolo-Inter, match vinto 3-0 dai nerazzurri al termine di una prova impeccabile. Poco possesso palla (inferiore al 35%, non accadeva da 8 anni) ma tanta incisività e un pressing ragionato, concedendo al Sassuolo poco o nulla nel corso dei 90′. “Il pallone lo faceva girare il Sassuolo, ma a buttarlo in porta era l’Inter”, commenta Repubblica che evidenzia come, a San Siro, l’Inter sembri invece tramortita anche dall’assenza dei tifosi, come se si percepissero in ogni caso i borbottii e fischi.

CONTINUITA‘ – La vittoria di Reggio Emilia regala all’Inter tre punti e la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista in Italia, testimoniando anche una continuità con l’Inter della scorsa stagione. “Così, dopo mesi di artificiosa moderazione, alla prima vittoria di un certo peso l’ex ct è tornato a lanciare le sue invettive”, analizza Repubblica che riprende le parole di Conte nei confronti dei tifosi che lo criticano ma anche verso una parte della società, scegliendo la metafora della barca. Sempre il quotidiano riporta qual è la reazione proprio della dirigenza all’ennesima sfuriata di Conte: