TS – Inter, contatti continui tra Zhang e Bc Partners: novità entro…

Il quotidiano Tuttosport fornisce un aggiornamento sulla situazione in casa Inter e la trattativa per la cessione del club

La famiglia Zhang e il fondo inglese Bc Partners continuano a trattare la cessione dell' Inter o di una parte delle quote del club. Come riferisce Tuttosport, i contatti tra le parti proseguono, anche se resta la distanza tra la domanda (un miliardo di euro) e l'offerta (800 milioni).

Secondo il quotidiano entro fine marzo sono attese novità, in virtù delle scadenze che la società dovrà affrontare. Proprio in relazione a questa deadline, c'è da registrare la cessione da parte della famiglia Zhang del 23% di Suning.com a due società statali controllate dalla municipalità di Shenzen, per un affare di 1.9 miliardi di euro. Una boccata d'ossigeno per Zhang in vista dei prossimi mesi.