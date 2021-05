Inter, Zhang chiede sacrificio. CorSera: “Due le ipotesi studiate dalla proprietà”

Dopo lo scudetto, in casa Inter è tempo di programmare il futuro. Un futuro che sarà nel segno dell'austerità e del taglio dei costi

Dopo la vittoria dello scudetto, in casa Inter è tempo di programmare il futuro. Un futuro che, visto il momento storico tutt'altro che semplice, sarà improntato nel segno dell'austerità e del taglio dei costi. In questo senso, come vi abbiamo riportato, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, avrebbe chiesto a tutte le parti in causa uno sforzo per contribuire a rendere la situazione societaria più serena. Al vaglio della proprietà, secondo il Corriere della Sera, ci sono due ipotesi: