Sky – Zhang, ecco perché il no ad Acerbi. Dirigenti al lavoro per accontentare Inzaghi

Si è al momento bloccata la situazione legata al trasferimento di Acerbi dalla Lazio all’Inter. Il presidente nerazzurro Zhang non ha dato il via libera per chiudere l'operazione, nonostante l'accordo con la Lazio e lo stesso giocatore: alla base c'è la volontà di non aumentare il monte ingaggi del club. La dirigenza dovrà lavorare per far capire al presidente che per Inzaghi c’è la necessità di rinforzare la difesa e che questa sarebbe la soluzione più sostenibile.